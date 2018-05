Pokémon Let's Go! Pikachu / Evoli

Schon länger ranken sich Gerüchte um das erste große Pokémon-Spiel für die Switch. Noch vor der E3 2018 in Los Angeles hat Nintendo nun gestern Abend bzw. Nacht Nägel mit Köpfen gemacht und Pokémon Let's Go! offiziell angekündigt.

Der erste große Ableger des Erfolgsfranchise auf der Switch wird Pokémon Let's Go! heißen; das hat Nintendo nun im Rahmen einer Pressekonferenz in Japan zusammen mit The Pokémon Company bekannt gegeben. Wie von der Reihe gewohnt wird es mit der Pikachu Version und der Eevee Version zwei unterschiedliche Versionen geben.

Beide Spiele werden exklusiv für die Switch erhältlich sein und sollen im November erscheinen. Mit dem 16. November 2018 nannte Nintendo zugleich bereits einen konkreten Release-Termin. Im Titel wird es euch in die Kanto-Region zurück verschlagen, wo die ursprüngliche Generation der Pokémon-Titel angesiedelt war.

Im Gespräch mit Director Junichi Masuda wurde deutlich, dass es sich beim neuen Switch-Titel schon fast um eine Art "Remake" des 1999 veröffentlichten Pokémon Yellow handelt. Das wiederum war der finale Teil der ersten Generation des Pokémon-Line-ups. Gegenüber dem früheren Titel wurden aber auch neue Elemente aus der Animationsreihe eingefügt. Dennoch erwartet euch gewissermaßen also ein klassisches Pokémon-Abenteuer.

Ausgehend von Pallet Town begebt ihr euch auf die Reise, zu Pokémon-Meistern zu werden. Nur die originalen 151 Pokémon werden verfügbar sein. Immerhin wird es auch einige Alolan-Varianten aus Sun / Moon geben. In Sachen Spielmechanik wird es aber einige Änderungen geben; diese orientiert sich mitunter an Pokémon GO. Damit wollen die Entwickler auch Serienneulinge anlocken, die sich bislang lediglich mit dem Mobile-Ableger beschäftigt haben. Die intuitivere Swiping-Mechanik soll dabei behilflich sein; gespielt wird dabei nur mit einem Joy-Con-Controller, mit dem ihr Schwungbewegungen macht, um Pokémons zu fangen. Dank Drop-In-Koop können Familien auch miteinander zocken.

Als exklusives Peripheriegerät für die Konsole wurde der Poké Ball Plus angekündigt. Dabei handelt es sich um einen separaten Controller, der dazu genutzt werden kann, Kanto Pokémon zwischen Mobile- und Switch-Games zu transportieren.