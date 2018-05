Nach ettlichen Gerüchten gibt es ein offizielles Anzeichen dafür, dass Pokémon Switch innerhalb der nächsten 48 Stunden enthüllt wird. Werden sich die Leaks um Pokémon Let's Go Pikachu / Eevee bestätigen?

Kaum einer wird in den letzten Wochen die möglichen Leaks zu Pokémon Switch verpasst haben. Insider wollen schon früh gewusst haben, dass Pokémon Let's Go: Pikachu / Eevee noch im Mai, also vor der E3 im Juni enthüllt werden. Bestätigt wurde das aber nicht - bis jetzt, also möglicherweise.

Die japanische Fernsehsendung "Oha Suta" wird übermorgen, also am Donnerstag, den 31. Mai "schockierende" Neuigkeiten mit Bezug auf Pokémon enhüllen. Es wird als Moment geschildert, in dem eine neue Geschichte geboren wird. Bisher wurden komplett neue Spiele eigentlich nicht im japanischen Fernsehen präsentiert, zumindest nicht zum ersten Mal. Möglicherweise reagiert der Sender auf eine Ankündigung, die kurz zuvor weltweit bekannt gegeben worden sein wird.

Im hiesigen Raum wäre also eine Enthüllung von Pokémon Switch in der Nacht zum Donnerstag möglich. Glaubt ihr, dass es endlich soweit ist?

Bei Pokémon Let's Go: Pikachu / Eevee soll es sich den Gerüchten nach um eine Art Reboot der ersten Generation handeln. Je nach Edition begleiten euch Pikachu oder Evoli. Ihr erkundet die Kanto-Region mit ihren 151 ursprünglichen Pokémon. Auch eine Verbindungsmöglichkeit mit der erfolgreichen App Pokémon GO ist im Gespräch. Die Fangmethode soll ähnlich wie auf dem Smartphone ablaufen.

Update: Offenbar hat "Oha Suta" die Formulierung "Shocking Pokémon news which starts a new story" in "Full of Pokémon information" abgeändert.