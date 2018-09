Zur Veröffentlichung von Pokémon Let's Go Pikachu / Evoli kommen auch zwei passende Sondereditionen der Nintendo Switch in den Handel.

Es wird sicherlich einige Pokémon-Fans geben, die sich passend zur Veröffentlichung des neuen Spiels Pokémon Let's Go Pikachu / Evoli gleich eine Nintendo Switch anschaffen. Und da hat Big N etwas Besonderes am Start, nämlich eine Sonderedition im Design des neuen Taschenmonster-Abenteuers.

Die Rückseite der Konsole zieren verschiedene Schatten der beiden namensgebenden Pokémon, während die beiden Joy-Cons einmal in hellem und einmal in dunklem Gelb gehalten sind. Auf der Vorderseite des Docks werden die Konterfeis von Pikachu und Evoli abgebildet, ebenfalls in den genannten Gelb-Tönen. Darüber hinaus ist eine Version des Spiels auf der Konsole vorinstalliert und auch der Pokéball-Controller gehört zum Bundle dazu.

Die beiden Switch-Fassungen werden zum Start von Pokémon: Let's Go Pikachu bzw. Pokémon: Let's Go Evoli am 16. November erhältlich sein. Ein genauer Preis steht noch nicht fest. Wollt ihr schon mal einen Blick auf das Gerät werfen, dann schaut euch den nachfolgenden Trailer an: