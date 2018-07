Im November erscheint mit Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Evoli! eine Neuinterpretation der klassischen Kanto-Abenteuer. Ein neuer Trailer stellt nun ein paar der Gameplay-Möglichkeiten vor.

Zwar handelt es sich bei Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Evoli! nicht um das vollwertige Pokémon-Rollenspiel für die Switch, trotzdem schauen Pokémon-Fans dem Taschenmonster-Abenteuer weitestgehend positiv entgegen. Schließlich geht es zurück in die Kanto-Region. Jener Ort, wo das Pokémon-Phänomen anfing. Ein neuer Trailer stellt kurz und knapp die Funktionen von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Evoli! vor.

Für den Nostalgiefaktor sorgen alte Bekannte wie Professor Eich oder die Arenaleiter Rocko und Misty. Genauso begegnet ihr regelmäßig eurem Rivalen. Euer Partner-Pokémon Pikachu oder Evoli dürft ihr streicheln und verschiedene Outfits oder Frisuren verpassen. Wie in Pokémon GO kämpft ihr nicht mehr gegen wilde Pokémon, sondern bewerft sie mit unterschiedlichen Pokébällen.

Trotzdem kommt es zu Auseinandersetzungen: Trainer und Arenaleiter fordern euch zum Duell heraus. Oder andere Spieler, egal ob lokal oder via Online-Funktion. Eine größere Neuerung stellt der Koop-Modus dar. Mit einem weiteren Spieler könnt ihr die Kanto-Region erkunden, gemeinsam Pokémon fangen oder gegen Trainer kämpfen. Die Möglichkeit, Pokémon mit anderen zu tauschen, ist in ebenfalls vorhanden. Am 16. November erscheint Pokémon Let's Go, Pikachu! und Evoli! exklusiv für die Nintendo Switch.