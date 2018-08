Nintendo und Pokémon Company haben heute eine neue Pressemeldung veröffentlicht, in der man weitere Details zum kommenden Pokémon: Let's Go! für die Switch bekannt gegeben hat.

Der exklusiv für die Switch erscheinende neue Pokémon-Titel soll sich sowohl an Neulinge in der Reihe als auch an langjährige Fans richten. Dabei finden auch neue Features ihren Weg in die Serie.

So werdet ihr in Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! die Möglichkeit haben, einmal pro Kampf bei einem eurer Pokémon eine Mega-Entwicklung auszulösen. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr einen Schlüssel-Stein und den jeweiligen Mega-Stein für euer Pokémon besitzt. Die Mega-Entwicklung sprengt dann die Grenzen der Entwicklung, denn sie entfesselt für eine kurze Zeit die in einem Pokémon schlummernde Energie und kann nur dann erfolgen, wenn ein starker Bund zwischen Pokémon und Trainer besteht. Die ersten drei Pokémon, bei denen ihr im Laufe eures Abenteuers eine Mega-Entwicklung auslösen könnt, sind Bisaflor, Glurak und Turtok.

Der Titel wird euch bekanntermaßen in die Kanto-Region entführen und wird dort viele interessante Orte zu bieten haben. Dazu zählt auch die heute vorgestellte Orania City, wo das luxuriöse Kreuzfahrtschiff MS Anne einmal im Jahr anlegt. In der Pokémon-Arena von Orania City könnt ihr den Arenaleiter Major Bob herausfordern, der auch "Blitz am Himmel des Militärs" genannt wird.

Zu guter letzt wurde Team Rocket vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine finstere Organisation, die Pokémon für ihre abscheulichen Pläne ausnutzen wollen. Auch Team Rockets berühmteste Mitglieder geben sich die Ehre: Jessie, James und Mauzi.

Einen neuen Trailer zum Spiel gibt es anbei für euch. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch.