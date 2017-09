Demnächst via Virtual Console erhältlich

Fans von Pokémon können demnächst zwei Klassiker der Serie auf dem Nintendo 3DS erleben. Pokémon Gold und Silber erscheinen als Download im Nintendo eShop.

Wer sich die Wartezeit bis zur Veröffentlichung von Pokémon UltraSonne/UltraMond vertreiben möchte, der hat in Kürze die Möglichkeit mit Pokémon Gold/Silber zwei Klassiker auf dem Nintendo 3DS zu erleben. Bereits im letzten Jahr erschienen die rote, blaue und gelbe Version im Nintendo 3DS eShop. Auch wenn kein Preis genannt wurde, so kann man davon ausgehen, dass diese wie die Vorgänger ebenfalls für je 9,99 Euro angeboten werden. Änderungen oder Neuerungen wird es nicht geben, so eignet sich der Titel beiderseits für neue und alte Spieler. Erstmals wurden die goldene und silberne Edition 1999 für den Game Boy Color veröffentlicht.

Pokémon Gold & Silber sind ab dem 22. September im Nintendo 3DS eShop erhältlich. Im November erscheinen dann die neuen Versionen UltraSonne und UltraMond.