Tornupto, Meganie und Impergator: Pokémon GO verfügt seit Kurzem über 80 neue Pokémon. Das bedeutet, dass sich im Gefüge eingefahrener Arenaverteidiger und -angreifer einiges ändern wird. Die ultimative Frage bleibt jedoch: Welche Neuzugänge schlagen sich am besten?

Seit vergangener Woche ist wieder etwas mehr Leben in die Augmented-Reality-App Pokémon GO gekommen, um die es seit dem großen Hype vergangenen Sommer ruhiger, aber keineswegs still geworden ist. Nachdem vor einigen Wochen einige Baby-Pokémon, die ausgebrütet werden können, aufgetaucht sind, ist Niantic endlich den großen Schritt gegangen und hat satte 80 neue Pokémon hinzugefügt, die erstmals in der Silbernen Edition und der Goldenen Edition vorgekommen sind. Seither sieht es in den Arenen der Welt anders aus als zuvor. Die mächtigen Taschenmonster Aquana und Lahmus werden nach und nach ersetzt. Doch welche Johto-Pokémon sind die neuen Anwärter auf die stärksten Kämpfer beziehungsweise Verteidiger?

Das lässt sich anhand der im Spiel versteckten Werte für Angriff, Verteidigung und Kraftpunkte und der daraus resultierenden Wettkampfpunkte festmachen. Natürlich werden die entsprechenden Listen von einigen Legendären Pokémon angeführt, die zwar bereits in den Daten von Pokémon GO zu finden, aber nach wie vor noch nicht zu fangen sind.

Pokémon GO: Beste Angreifer

Im Vergleich zu früher hat sich in den Top 10 der Pokémon mit dem höchsten Angriffswert nur wenig getan. Gerade einmal drei Pokémon der zweiten Generation haben ältere verdrängt. Nach wie vor führt Mewtu mit einem Wert von 330 die Liste an. Dann kommt mit Abstand Simsala mit einem Angriff von 271, dem Ho-Oh mit 263 als drittstärkstes Pokémon in dieser Kategorie folgt. Die Evoli-Entwicklung Psiana vom Typ Psycho belegt den fünften Platz mit 261 Punkten. Ein weiteres nicht legendäres Pokémon ist Despotar, das mit einem Wert von 251 ebenfalls ganz ordentlich austeilt. So stehen immerhin zwei auf herkömmlichem Wege erhältliche Taschenmonster zur Verfügung, die große Löcher in die Verteidigung einer feindlichen Arena reißen können.

Pokémon GO - Second Generation Announcement Trailer Noch diese Woche rollt Niantic 80 Pokémon der zweiten Generation aus Johto für Pokémon GO aus. Auch neue Featuers gibt es.

Pokémon GO: Beste Verteidiger

Aus Johto kommen deutlich mehr brauchbare Verteidiger als Angreifer. Überraschenderweise führt ausgerechnet das Käfer-Pflanze-Pokémon Pottrott die Liste der besten Verteidiger an. An seinem Wert von satten 396 Punkten sollten Angreifer nur schwer vorbeikommen. Allerdings ist es sehr anfällig für Feuerattacken. Gleich dahinter folgt Stahlos, auch wenn sein Verteidigungswert mit 333 deutlich geringer ausfällt. Den dritten Platz belegt das legendäre, noch nicht erhältliche Lugia (323), zwei Plätze vor Ho-Oh (301). Die Plätze 7 und 8 belegen Mantax und Panzaeron, beide mit 260 Punkten. Ihr seht, ihr werdet in den kommenden Wochen wohl einige dieser Pokémon in den dominierenden Slots der Arenen finden.

Pokémon GO: Meiste Kraftpunkte

Ebenfalls schwer vorbeizukommen ist an den folgenden Pokémon, die mit einer hohen Ausdauer hartnäckige Besatzer einer Arena werden dürften. Heiteira führt diese Liste mit 510 KP an. Direkt darauf folgt seine Vorstufe Chaneira mit einem Wert von 500. Auf Platz 3 findet sich wieder ein neues Pokémon. 380 Kraftpunkte müssen niedergerungen werden, bevor Woingenau in die Knie gezwungen ist. Dann sieht es bis Platz 7 zunächst wieder wie gewohnt aus. Platz 8 belegt Lanturn mit 250 Kraftpunkten noch vor Entei, das gerade einmal 230 KP vorzuweisen hat.

Pokémon GO: Die stärksten neuen Pokémon

Aus den oben genannten Werten ergibt sich der innerhalb der App direkt erkennbare Wert der Wettkampfpunkte (WP). Die stärksten Pokémon überhaupt, die nun die Elite anführen, wollen wir euch nicht vorenthalten. Platz 1 belegt ungeschlagen Mewtu mit maximal 4.760 WP. Direkt dahinter folgt abermals Ho-Oh, dessen Wettkampfpunkte den Wert von 4.650 erreichen können. Gleich danach kommen Despotar und Lugia mit 3.670 beziehungsweise 3.598 WP. Die legendären Raubkatzen Entei und Raikou belegen ebenfalls einen Platz auf der Liste der zehn besten Pokémon der neuen Generation.