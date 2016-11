Pokémon GO

Im Quellcode der aktuellen Version von Pokémon GO wurde bereits die zweite Generation an Taschenmonstern entdeckt. Außerdem gibt es einen Hinweis auf Ditto.

Viele Fans warten nicht nur auf neue Features für Pokémon GO, sondern auch darauf, dass die zweite Generation an Taschenmonstern ihren Weg ins Spiel findet. Nun haben die Jungs und Mädels von The Silph Road im Quellcode des aktuellen Updates einige interessante Entdeckungen gemacht.

So befinden sich nun die Taschenmonster von Nummer 152 bis 252 in den Spieldateien. Jedoch haben diese noch keine Angriffe oder sonstige Daten erhalten, sodass sie nicht freigeschaltet werden können. Ergänzend dazu wurden Hinweise auf Ditto entdeckt. Jedoch gibt es noch keine Informationen dazu, wann man mit den neuen Taschenmonstern rechnen könnte.