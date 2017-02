Die Erfolgsgeschichte von Pokémon GO scheint einfach kein Ende zu nehmen. Laut neuen Erhebungen ist die Mobile-App nun im Milliarden-Club angekommen.

Der Mobile-Top-Hit Pokémon GO hat einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte erreicht. Laut Erhebungen der Marktanalysten von Sensor Tower hat das Spiel mittlerweile die Marke von einer Milliarde US-Dollar in Sachen erzieltem Umsatz erreicht.

Pokémon GO soll diese Marke im Mobile-Bereich in der kürzesten Zeitspanne seit dem Release im Juli 2016 erreicht haben, wie noch kein anderer Titel zuvor. Zum Vergleich: Das ebenfalls erfolgreiche Mobile-Spiel Clash Royale gehört dem Milliarden-Club ebenfalls an, benötigte dafür aber zehn Monate, Pokémon GO dagegen nur deren sieben.

Zuletzt war Ende Dezember 2016 vermeldet worden, dass der Niantic-Titel mittlerweile bei 950 Millionen Dollar Umsatz liege. Übersetzt heißt dass, dass binnen des Monats Januar nun weitere 50 Millionen Dollar eingespielt wurden, und das, obwohl es kein größeres saisonales Event im Spiel gab.