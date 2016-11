Pokémon GO

Entwickler Niantic hat an den Spawn-Punkten von Pokémon GO geschraubt. So soll es mehr Abwechslung bei der Jagd geben.

Es konnte frustrierend sein, wenn ihr in Pokémon GO auf große Taschenmonsterjagd gehen wolltet und am Ende nur auf Taubsi, Zubat oder Rattfratz gestoßen seid. Damit soll nun jedoch Schluss sein.

Wie Entwickler Niantic bekannt gegeben hat, soll es nun weniger der genannten Taschenmonster in freier Wildbahn geben. Dafür sollen nun andere Pokémon erscheinen. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass ab sofort kein Taubsi oder Rattfratz mehr aus Eiern, sowie Evoli nun aus dem fünf Kilometer-Eiern schlüpft.