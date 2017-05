Pokémon GO

Niantic hat ein neues Event für Pokémon GO gestartet, durch dass ihr besonders viele Pflanzen-Pokémon fangen könnt. Genau die richtige Zeit, um die Starter Bisasam und Endivie voll zu entwickeln.

Während des kommenden Wochenendes lohnt es sich mal wieder, die Pokémon-GO-App zu starten. Ab heute, dem 5. Mai am Nachmittag, eine nähere Zeit wurde nicht bestimmt, beginnt ein Festival, das Pflanzen-Pokémon in den Mittelpunkt rückt. Nach dem Wasserfestival im März werden bis zum 8. Mai vermehrt Taschenmonster vom Typ Pflanze auftauchen. Das ist also die Gelegenheit, die Starter-Pokémon dieses Typs, die viele Bonbons zur Entwicklung benötigen, endlich auf ihr finales Stadium zu bringen.

Das ist aber nicht die einzige Besonderheit während des "Weltweiten Erblühens." Wie Niantic auf Twitter bestätigt hat, werden Lockmodule wie schon beim Valentinstags-Event ganze sechs Stunden aktiv sein. Damit steigt die Chance, ein Pflanzenpokémon zu treffen noch weiter.

Auf der offiziellen Website zur App heißt es: "Professor Willows Forschung über die Lebensräume von Pokémon auf der ganzen Welt hat zu einigen interessanten Erkenntnissen geführt. Seine ersten Berichte deuten darauf hin, dass wir irgendwann dieses Wochenende einen Zustrom von Pokémon des Typs Pflanze sehen werden. Ab dem Nachmittag des 5. Mai werden diese Pokémon häufiger in der Wildnis erscheinen, aber nur für kurze Zeit. Wir erwarten, dass die Pokémon am 8. Mai 2017 PDT in ihre üblichen Lebensräume zurückkehren."