Mit Karpador und Garados wurden in Pokémon GO die ersten Shiny Pokémon eingeführt. Doch der Schein trügt oftmals. Denn wenn ein schillernder Fisch auf der Karte auftaucht, heißt das noch lange nicht, dass ihr ihn als solchen behalten könnt.

Schillernde Pokémon, auch Shinies genannt, sind schon in den Spielen der Hauptreihe eine Seltenheit. Nun sind die begehrten Raritäten auch erstmals in Pokémon GO aufgetaucht. Mit sehr viel Glück taucht auf eurer Karte ein schillerndes Karpador auf, das sich von der herkömmlichen Form durch seine gelbe Schuppenfärbung unterscheidet. Bei der Entwicklung verwandelt es sich in das berühmte rote Garados. Dank des aktuell stattfindenden Wasserfestivals in Pokémon GO tauchen sogar mehr Wasser-Pokémon in der App auf, was eure Chancen auf ein entsprechendes Shiny eigentlich erhöht.

Tatsächlich berichten die ersten Spieler von ihren vermeintlich glücklichen Funden. Bei den meisten ist die Freude offenbar nicht von Dauer, denn Niantic scheint sich einen Scherz erlaubt zu haben. Viele der schillernden Karpador stellen sich nach dem Fang nämlich als gewöhnliches Ditto heraus, das sich getarnt hat. Sehr zum Frust der Spieler, die sich auf Twitter eher wütend statt belustigt zeigen. Dabei war Ditto vor einigen Monaten noch recht begehrt, da es nicht direkt erkennbar und selten war.