Pokémon GO Plus

Mit dem neuesten Update für Pokémon GO könnt ihr verschiedene Benachrichtigungsoptionen für das kleine Zubehör Pokémon GO Plus einstellen.

Wenn ihr ein Besitzer von Pokémon Go Plus seid, solltet ihr eure Aufmerksamkeit auf das neue Update für das Gerät lenken. Denn damit könnt ihr bestimmte Benachrichtungsoptionen einstellen.

Beispielsweise lässt sich einrichten, dass ihr nur auf der Suche nach Pokéstops seid, sodass Benachrichtigungen beim Entdecken von Taschenmonstern deaktiviert werden. Außerdem habt ihr so die Möglichkeit komplett ohne Störung einen Spaziergang zu unternehmen und trotzdem die zurückgelegten Kilometer tracken zu lassen.