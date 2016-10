Pokémon GO

Knapp vier Monate nach Release bekommt Pokémon GO immer noch neue Features spendiert. Das Update dazu wird ab heute ausgerollt.

Niantic hat auf dem offiziellen Blog zu Pokémon GO bekannt gegeben, dass ein neuesUpdate für Pokémon GO veröffentlicht wurde. Mit den Updates für iOS und Android wurden einige kleinere Korrekturen an Texten vorgenommen. Darüber hinaus gibt es aber auch ein paar Neuerungen. Die folgenden Features sind neu dazugekommen:

Eier mit unterschiedlicher Farbe: Eier haben jetzt unterschiedliche Farben, die angeben, wie weit man mit ihnen laufen muss, um sie auszubrüten.

Typ-Icons: In den Informationen zu einzelnen Pokémon wird jetzt der Typ mit einem Icon angezeigt.

Batteriestatus: Pokémon GO Plus bekommt eine Anzeige für niedrigen Batteriestatus.

Pokémon GO wurde Anfang Juli veröffentlicht und ist seitdem ein großer finanzieller Erfolg für Niantic. Auch Monate später investieren immer noch genügend Spieler in die App, um Millionengewinne zu generieren.