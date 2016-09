Die Nutzerzahlen von Pokémon GO sind bereits spürbar zurückgegangen, doch immer noch zocken viele Gamer den Mobile-Hit. Allerdings sind dabei auch viele ziemlich unverantwortlich.

Eine neue Erhebung hat ergeben, dass zahlreiche Gamer Pokémon GO sogar während des Fahrens eines Fahrzeugs zocken. Die Studie ist im Journal of the American Medical Association erschienen.

Die Nachforscher haben dabei Twitter-Beiträge analysiert und ausgewertet. Insgesamt habe man dort über 110.000 Beispiele aufgetan, in denen Fahrzeugführer und auch Fußgänger vom Spiel abgelenkt wurden und dies per Tweet auch noch kundtaten. "OMG, I'm catching Pokémong and driving" führt man beispielsweise als einen solchen Tweet an.

Doch nicht nur Tweets mit dem Thema wertete man für die Studie aus. Auch sammelte man im Netz Newsbeiträge über Unfälle mit Fahrzeugen, die in Verbindung mit Pokémon GO gebraacht werden konnten. Insgesamt stieß man dabei schon auf deren 14 Unfälle, wobei zuletzt in Japan eine Frau hinter dem Steuer bei einem Unfall getötet wurde, als sie Pokémon GO während der Fahrt spielte.

Niantic hat auf das Problem bereits reagiert, indem man entsprechende Warnungen in das Spiel einbaute. Dennoch bleibt am Ende nichts anderes übrig, als an das Verantwortungsbewusstsein und die Vernunft der Spieler zu appelieren.