Entwickler Niantic hat angekündigt, dass in einem neuen Update die Trainings-Kämpfe in Pokémon GO verbessert werden sollen. Künftig soll es einfacher werden, in gleichfarbigen Arenen zu trainieren und sie somit zu stärken.

Obwohl die Spielerzahlen von Pokémon GO ein wenig nachgelassen haben, ist Entwickler Niantic stetig dabei das Spiel zu verbessern. Nachdem es gestern bereits eine Ankündigung zur Vereinfachung des Fangens der Taschenmonster gab, wurde nun eine Verbesserung der Trainings-Kämpfe in Aussicht gestellt.

So sollen diese in naher Zukunft eine Verbesserung erfahren, indem ihr mit einem kompletten Team in den Kampf gegen freundlich gesinnte Arenaleiter zieht. Außerdem wird die Stärke der dortigen Pokémon an eure angepasst, sodass ihr nicht gegen zu starke Gegner antreten müsst. Dadurch wird es leichter, den Prestige-Level der Arena zu erhöhen und weitere Kämpfer darin zu platzieren. Wann das Update erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Sollte es Neuigkeiten geben, erfahrt ihr sie natürlich sofort bei uns.