Pokémon GO avancierte für Niantic zu einem riesigen Hit, doch der Start verlief für viele Spieler alles andere als erwünscht. Grund dafür war die um ein Vielfaches größere Nachfrage, als eigentlich erwartet worden war.

In Sachen Server setzt Pokémon GO auf eine Cloud-Technik von Google. Nun ist Google ja nicht der kleinste Anbieter und hat eigentlich schier grenzenlose Kapazitäten, der Start von Pokémon GO war dennoch kein einfacher.

Google hat nun eine Grafik veröffentlicht, welche die Nachfrage im Vergleich zur Planung dokumentiert. Niantic hatte diese offenbar deutlich unterschätzt und dementsprechend weniger Ressourcen bei Google angefordert. Für das Szenario im "schlechtesten Fall" sollten Ressourcen für die fünffache Menge an Spielern als angedacht zur Verfügung stehen. Schlussendlich erreichte Pokémon GO binnen kürzester Zeit aber die 50-fache Menge der eigentlich erwarteten Spieleranzahl - und damit auch die zehnfache Menge des Worst-Case-Szenarios.

Bereits 15 Minuten nach der Erstveröffentlichung in Australien und Neuseeland war Niantic am Telefon, um Google zu kontaktieren, da die Erwartungen bereits deutlich übertroffen gewesen seien. In der Folgezeit hätten Google und Niantic auch hinsichtlich der US-Veröffentlichung zusammengearbeitet, um jeden einzelnen Teil der Architektur zu optimieren. Auch Ingenieure und Produktmanager der Google Cloud wurden involviert und alle kämpften gegen die Nachfrage Millionen neuer Spieler an. Mehr als über 1.000 zusätzliche Nodes seien in der Folge von Google zur Verfügung gestellt worden, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.