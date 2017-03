Erinnern wir uns zurück: im Launch Trailer zu Pokèmon GO konnte man Jugendliche dabei zuschauen, wie sie die Taschenmonster untereinander tauschten. Doch auch knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung fehlt von dieser Funktion jede Spur. Auf der GDC in San Francisco äußerte sich der Entwickler zu dieser Thematik.

Auf der Games Developer Conference in San Francisco äußerte sich Senior Product Manager Tatsuo Nomura von Niantic zu geplanten Features, die in Zukunft Pokémon GO bereichern sollen. Unter anderem auch zum Pokémon-Tausch, eine Funktion, auf die Fans schon seit dem Release warten.

"Trading wird nicht via Internet durchgeführt. Man sollte Pokémon nicht mit jemanden tauschen können, der 100 Kilometer von einem entfernt ist. Die Person sollte sich schon in der Nähe befinden." so Nomura. Laut dem Senior Product Manager arbeite man bei Niantic noch an einer Lösung, wie man die Tauschfunktion sinnvoll in Pokémon GO einfügt, ohne die Spielerfahrung zu ruinieren: "Wenn wir das nicht schaffen, können wir schnell das Spiel ruinieren!"

Pokémon-GO-Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis sie die Taschenmonster untereinander tauschen dürfen.