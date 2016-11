Pokémon GO

Niantic hat ein neues Update für Pokémon GO angekündigt, das tägliche Belohnungen mit sich bringen wird. Es wurden bereits erste Informationen zu den Boni veröffentlicht.

Bereits vor einigen Tagen sind Fragmente von täglichen Belohnungen im Quellcode von Pokémon GO aufgetaucht. Nun hat Entwickler Niantic Nägel mit Köpfen gemacht und das Feature offiziell vorgestellt.

Im neuen Update, das sich bereits in der Auslieferung befindet, werdet ihr für das tägliche Spielen des AR-Titels belohnt. So hat der Entwickler folgende Liste mit Belohnungen veröffentlicht:

Durch das tägliche Fangen eines Pokémon erhält man den folgenden Bonus:

500 EP

600 Sternenstaub

Durch das tägliche Fangen eines Pokémon, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhält man folgenden Super-Bonus:

2.000 EP

2.400 Sternenstaub

Durch den täglichen Besuch eines PokéStop oder das tägliche Drehen der Fotoscheibe erhält man folgenden Bonus:

500 EP

Eine Anzahl zusätzlicher Items

Durch den täglichen Besuch eines PokéStop, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhält man folgenden Bonus:

2.000 EP

Eine höhere Anzahl zusätzlicher Items

Gültig sind diese Aufgaben bis 12 Uhr am folgenden Tag eurer Ortszeit. Ab dann beginnt in Pokémon GO offiziell ein neuer Tag.