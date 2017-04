In einem Blog-Eintrag geht Entwickler Niantic auf die aktuellen Nutzerzahlen von Pokémon GO ein. Außerdem werden neue Features versprochen.

Nachdem die Nutzerzahlen in den letzten Monaten ziemlich gesunken sind, scheint Pokémon GO wieder auf dem grünen Zweig zu sein. Laut einem aktuellen Blog-Eintrag von Entwickler Niantic spielen derzeit mehr als 65 Millionen Spieler den Titel monatlich.

Weiterhin soll sich das Spiel noch immer am Anfang befinden, so dass man noch viele neue Sachen in petto habe. Mit dem nun beginnenden Frühling sollen sich Spieler auf neue soziale Gameplay-Komponenten freuen, so dass sie noch mehr Gründe dafür haben, die Sonne zu genießen. Welche Features damit gemeint sind, wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.