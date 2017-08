Steht die dritte Generation schon in den Startlöchern?

Pokémon GO

In Pokémon GO kommt momentan wieder viel Bewegung. Und sehr bald wohl auch ein Haufen neuer Taschenmonster. Denn die ersten Hinweise verdichten sich, dass die dritte Genration aus Rubin und Saphir bald Einzug hält.

Vergangene Woche wurden einige Boni aus Pokémon GO wieder entfernt, doch das ist längst kein Grund, Trübsal zu blasen. Während wir also auf neue Informationen zu den speziellen Raids für das legendäre Pokémon Mewtu warten, haben Dataminer wieder mal ganze Arbeit geleistet und im Patch 0.71.0 satte 135 neue Pokémon (also die dritte Generation) im Code entdeckt. Das ist aber noch nicht alles: Auch der Superbrutkasten, mit dem Eier schneller ausgebrütet werden können, war lange im Gespräch und scheint nun seinen Weg ins Spiel zu finden.

Weitere Entdeckungen in den technischen Innereien von Pokémon GO behandeln eine unbekannte Veränderung mit Ditto und Vorbereitungen auf exklusive Raids, an die eben auch Mewtu gebunden sein wird.

In der Liste finden sich auch einige Langzeit-Features, die es immer noch nicht in die App geschafft haben. Darunter Tauschen, Peer-to-Peer-Kämpfe, ein besseres "In der Nähe" Features sowie die üblichen Fixes und Stabilitätsverbesserungen. Wann meint ihr, dürfen wir mit den neuen Taschenmonstern rechnen?

