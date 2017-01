Soviel hat es in 2016 eingespielt

Pokémon GO

Im vergangenen Jahr startete der Mobile-Hit Pokémon GO durch und schlug direkt voll ein. Ein neuer Bericht soll nun verraten, wieviel Kohle der Titel eingespielt hat.

Schon länger ist klar, dass sich Pokémon GO für Niantic und Nintendo als absoluter Kassenschlager entpuppt hat und Unmengen an Umsatz eingebracht hat. Doch wie hoch ist dieser denn nun im abgelaufenen Jahr 2016 tatsächlich ausgefallen? Während offizielle Angaben fehlen, hat die am Mobile-Markt tätige Firma App Annie versucht eine Antwort auf diese Frage zu finden.

Demnach habe Pokémon GO in den fünf Monaten seit dem Release im Juli nicht weniger als 950 Millionen Dollar Umsatz für Niantic eingespielt. Das sei auch dadurch möglich geworden, dass man Millionen von neuen Spielern akquirieren konnte, die bislang nicht als Gamer galten. Auch die simple Spielmechanik, die Augmented-Reality-Einbindung und die soziale Natur des Titels seien ein Faktor gewesen.

Die Werte sind durchaus realistisch. Im August hatte der Marketing-Blog Sensor Tower noch von 160 Millionen Dollar binnen des ersten Monats nach dem Launch gesprochen. Bereits im Oktober veröffentlichte App Annie dann eine neue Erhebung, in der man schon von 600 Millionen Umsatz sprach. Pokémon GO war seiner Zeit die diese Marke am schnellsten erreichende App überhaupt.