Die letzte globale Herausforderung in Pokémon GO wurde gemeistert. Nun könnt ihr euch in den nächsten Tagen ein schillerndes Lavados sichern.

Professor Willows globale Herausforderung neigt sich dem Ende zu! Dank eures Einsatzes kommt es schon bald in Pokémon GO zu einer besonderen Begegnung. Am 8. September haben weltweit alle Trainer die Chance, das Legendäre Pokémon Lavados vom Typ Feuer und Flug in Raid-Kämpfen herauszufordern. So mancher Glückspilz könnte sogar einem Schillernden Lavados begegnen! Bei diesen beträgt die Fangchance sogar 100 Prozent. Das Event findet zu folgenden Urzeiten statt. In diesem Zeitraum taucht Lavados in jeder Arena auf. Asien-Pazifik: 12:00 bis 15:00 Uhr JST (GMT +9) Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien: 9:00 bis 12:00 Uhr UTC (GMT +0) Amerika und Grönland: 11:00 bis 14:00 Uhr PDT (GMT −7) Alle während dieser Zeiten gefangenen Lavados beherrschen die Attacke Himmelsfeger vom Typ Flug. Ihr könnt außerdem bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe erhalten, wenn ihr die Fotoscheibe an einer Arena während des Events dreht.