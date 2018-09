So kommt nun jeder an Mewtu!

Bislang war Mewtu in Pokémon GO nur durch Teilnahme an einem EX-Raid fangbar. Das ändert sich in den nächsten Tagen.

Mewtu wird demnächst in Pokémon GO über normale 5-Sterne-Raids fangbar sein. Bisher konnte das sehr seltene legendäre Pokémon nur angetroffen werden, wenn man eine Einladung zu einem EX-Raid erhielt. Diese wiederum wurde nur zufällig an Spieler geschickt, die in Arenen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, einen Raid abgeschlossen haben. Kurz: Mewtu zu bekommen war bisher mit großem Aufwand und etwas Glück verbunden.

Da in den vergangenen Monaten sämtliche Forschungs-Events von Professor Willow weltweit erfolgreich abgeschlossen wurden, werden nicht nur die drei legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados (inklusive ihrer schillernden Formen) erneut auftauchen, auch Mewtu wird erstmals als gewöhnlicher Raid anzutreffen.

Die drei Vögel werden vom 13. bis zum 20. September wiederkehren, direkt daran anschließend taucht Mewtu bis zum 23. Oktober auf. Während des Events gibt es aber noch weitere Boni: Pokémon, die nur regional fangbar waren, also Porenta, Kangama, Tauros und Pantimos, werden aus 7-Kilometer-Eiern schlüpfen. Normalerweise könnt ihr diese nur im Ausland fangen. Darüber hinaus werden mehr Pokémon aus Kanto spawnen.

Möglicherweise bereitet Niantic im Hintergrund währenddessen alles für die Veröffentlichung der 4. Generation vor. Vor einigen Wochen wurde ein Artwork veröffentlicht, das neben einigen anderen Taschenmonstern auch Panflam, Chelast und Plinfa, die Starter aus Sinnoh zeigte. Darüber hinaus fehlt auch noch die Möglichkeit, Deoxys zu fangen. Vielleicht wird das DNS-Pokémon demnächst ebenfalls über EX-Raids fangbar sein.