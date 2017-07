Zum einjährigen Jubiläum gibt es in Pokémon GO ein ganz besonderes Pikachu. Aber es ist nicht ganz so, wie erwartet...

Niantic Inc. und die The Pokémon Company International haben heute bekanntgegeben, dass im Zeitraum vom 6. Juli ab 22:00 Uhr CET bis zum 24. Juli um 22:00 Uhr CET in Pokémon GO wilde Pikachus gefangen werden können, die Ash Ketchums bekannte Mütze aus der Pokémon-Animationsserie auf ihrem Kopf tragen. Trainer sollten sich die Chance, eines von ihnen zu ergattern, nicht entgehen lassen!

Zusätzlich wurde im Shop des Spiels eine limitierte Jubiläumsbox zu einem reduzierten Preis veröffentlicht, die Ei-Brutmaschinen, Ultra-Bälle, Top-Beleber und einen Premium-Raid-Pass enthält. Ursprünglich wurde vermutet, dass es sich bei dem besonderen Pikachu zum einjährigen Jubiläum der AR-App um ein Shiny Pikachu handelt (zur News: Shiny Pikachu in Pokémon GO).

Nach einem Weihnachts-Pikachu un einer Elektromaus mit Partyhut bekommt das kleine Taschenmonster also erneut eine Kopfbedeckung spendiert. Seid ihr zufrieden damit oder wären euch schillernde Pokémon doch lieber gewesen?