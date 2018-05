Trotz dem letztjährigen Desaster veranstaltet Niantic für Pokémon GO in diesem Jahr erneut weltweit reale Events. Von den massiven Problemen im letzten Jahr haben sich die Veranstalter offensichtlich nicht abschrecken lassen.

Niantic und The Pokémon Company haben die Pokémon GO Summer Tour 2018 angekündigt, eine Reihe von Events, die auf der ganzen Welt stattfinden werden. Die Pokémon GO Summer Tour 2018 umfasst die Pokémon GO Safari Zone Event Dortmund am 30. Juni und 1. Juli, das Pokémon GO Fest 2018: A Walk in the Park in Chicago am 14. und 15. Juli und eine Safari-Zone in Yokosuka, Japan.

Darüber hinaus werden die Veranstaltungen des Community Day den ganzen Sommer über fortgesetzt und bieten Spielern, die nicht an den Events teilnehmen können, Boni und Aktivitäten. Im vergangenen Jahr war die Hauptveranstaltung von massiven Problemen geplagt. Spieler hatten keine Netzverbindung und die geplant fröhliche Einführung der legendären Pokémon entwickelte sich in eine Katastrophe. Niantic musste Ticketpreise erstatten und sah sich einer Sammelklage weit angereister Fans gegenüber. Niantic-CEO John Hanke hat die Probleme offenbar vergessen.

In einem Statement heißt es: „Im letzten Jahr haben wir Rekorde mit den Real-World-Ereignissen auf der ganzen Welt aufgestellt, die Gruppen von Zehntausenden bis zu Millionen Trainern zusammengebracht haben. Wir kehren mit diesem Erfolg und neuen Event-Partnern zurück nach Chicago, die mit der Geografie und Technologie, welche für ein einzigartiges Live-Event-Konzept wie das Pokémon GO Fest erforderlich sind, bestens vertraut sind. Wir freuen uns auf unser neues und immersives Event-Format, das im Lincoln Park mit In-Game-Aktivitäten in der ganzen Stadt und globalem Gameplay stattfindet, welches Trainern auf der ganzen Welt eine Chance gibt, mitzumachen."

Das Pokémon GO Safari Zone Event Dortmund findet am 30. Juni und 1. Juli im Westfalenpark statt. Es ist kostenlos für alle, die daran teilnehmen möchten. Zusätzliche In-Game-Aktivitäten werden im gesamten Stadtgebiet Dortmunds stattfinden.