Safari Zone an diesem Wochenende in Dortmund

An diesem Wochenende öffnet die Pokémon GO Safari Zone in Dortmund. Dort könnt ihr Pokémon-GO-Spieler aus ganz Europa kennenlernen und ein seltenes Pokémon fangen.

Die Entwickler von Pokémon GO veranstalten in diesem Sommer drei internationale Events und an diesem Wochenende findet die Pokémon GO Safari Zone in Dortmund statt.

Der Titel für mobile Geräte von Niantic kann seit der Veröffentlichung von 2016 immer noch Millionen von Spielern verzeichnen. Während des Events im Dortmunder Westfalenpark könnt ihr seltene Pokémon fangen und darunter auch ein ganz spezielles Pokémon, für das man sonst in die Tropen reisen müsste. Ein Besuch am Samstag oder Sonntag lohnt sich also definitiv für alle Pokémon-Sammler und Fans. Außerdem könnt ihr natürlich Mitglieder der Spielergemeinde aus ganz Europa kennenlernen und gemeinsam mit ihnen auf die Jagd gehen.

Die Pokémon GO Safari Zone ist am 30. Juni (9.00 - 21.00 Uhr) und 1. Juli 2018 (9.00 - 18.00 Uhr) in Dortmund geöffnet. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite von Pokémon GO.