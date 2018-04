Pokémon GO

Der Community Day in Pokémon GO ist gerade zu Ende gegangen und schon gibt es erste Informationen zum nächsten Event. Ein Leak verrät das Pokémon und den Starttermin des nächsten Community Day

Erst am Wochenende fand der vergangene Community-Day in Pokémon GO statt. Im Fokus stand dort das Elektro-Pokémon Voltilamm. Nun verriet die offizielle japanische Community-Day-Seite versehentlich das nächste Pokémon, das quasi als Headliner für den nächsten Community Day Pate steht. Und den Termin gab es gleich obendrauf.

Nachdem bereits das erste Starter-Pokémon aus der ersten Generation, Bisasam, seinen Auftritt beim Community Day hatte, ist nun Glumanda an der Reihe. Das Feuerpokémon steht demnach beim nächsten Event im Mittelpunkt. Auch den Termin kennen wir dank des Leaks bereits. Demnach dürft ihr euch Samstag, den 19. Mai rot im Kalender markieren. An dem Tag dürft ihr euch von 12 bis 15 Uhr auf die Jagd nach Glumanda machen. Die Uhrzeit gilt allerdings erstmal für Japan. Ob es in Deutschland die selbe Uhrzeit sein wird, ist unklar.

Auch Glumanda soll im Rahmen des Events, wenn es sich weiterentwickelt, eine neue, besondere Attacke erlernen. Um welche es sich genau handelt, ist noch unklar. Die Informationen durch den Leak wurden von Niantic noch nicht offiziell bestätigt. Demnach sind die Informationen natürlich mit Vorsicht zu genießen.