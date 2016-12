Ein Fan hat mit PokéLens ein Projekt in der Mache, das Pokémon GO Konkurrenz machen will. Nun gibt es ein Video, das das Spiel in Bewegung zeigt.

Solltet ihr von Pokémon GO und den Kämpfen in dem Spiel enttäuscht sein, solltet ihr euch PokéLens anschauen. Das AR-Spiel wird momentan von dem Fan Kenny W entwickelt und basiert auf Microsofts HoloLense und bringt die Taschenmonster-Kämpfe beinahe in die reale Welt.

Nachdem ein erstes Video von dem Projekt bereits im November veröffentlicht wurde, gibt es nun ein Update, das sogar Sprachbefehle ins Spiel einbindet. Personen, die zufälligerweise eine Microsoft Hololens zur Hand haben, können sich das Spiel kostenfrei via Github herunterladen und ausprobieren. Wir sind jedenfalls gespannt, wie weit das Projekt noch geführt wird. Sicher werden Nintendo und The Pokémon Company wie gewöhnlich nicht lange fackeln, sobald sie von dem Projekt Wind bekommen.