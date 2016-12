Niantic hat einen neuen Patch für Pokémon GO ausgerollt, der unter anderem ein nerviges Problem behebt, welches seit dem letzten Update im Spiel zu finden ist.

Mit dem letzten Update für Pokémon GO kamen nicht nur neue Taschenmonster in das Spiel, Niantic hat auch einen nervigen Bug eingebaut. So haben sich viele Pokémon-Trainer darüber beschwert, dass ihr Handy vibriert, obwohl kein Taschenmonster in der Nähe ist.

Nun haben die Entwickler einen neuen Patch veröffentlicht, der unter anderem dieses Problem behebt. Weiterhin ändert das Update den Tag- und Nachtmodus, damit die Spielzeit im Spiel der in der echten Welt ähnlicher ist. Außerdem wurden kleinere Korrekturen bei den Texten vorgenommen.