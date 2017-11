Pokémon GO

Kaum sind in Pokémon GO die Raids zu Raikou, Suicune und Entei vorrüber, wartet schon ein neues legendäres Pokémon auf alle Trainer. Welches es ist und bis wann ihr Zeit habt, um es euch zu schnappen, wollen wir euch nicht vorenthalten.

Das letzte Quartal hattet ihr je einen Monat Zeit, um in Raid-Kämpfen mit anderen Spielern zusammen Entei, Suicune und Raikou niederzurringen und sie vielleicht sogar zu fangen. Nun, das die Raikou-Raids allmählich auslaufen, hat Niantic schon den nächsten Leckerbissen für eifrige Sammler in petto. Für etwa zwei Wochen könnt ihr euch das legendäre Pokémon Ho-oh schnappen. Daher solltet ihr euch möglichst schnell mit euren Freunden zusammentun, denn die Fangrate dürfte wieder sehr niedrig sein.

Ab heute, also dem 28. November steht der Ho-oh-Raid zur Verfügung. Es ist eine kleine Belohnungen für die Bemühungen der Spieler, die in der vergangenen Woche über 3 Milliarden Pokémon fingen, um das Japan-exklusive Porenta auch im Westen fangen zu können. Im Gegensatz zu Mewtu benötigt ihr allerdings keine EX-Raid-Einladung, um an das legendäre Pokémon fangen zu können.

Ho-oh exisitiert seit der zweiten Generation, also den Spielen Silberne Edition und Goldene Edition. Es ist das Gegenstück zu Lugia, soll den Regenbogen verkörpern und gilt als Führer der drei legendären Katzen-Pokémon, die in den vergangenen Wochen verteilt wurden. Im neuesten Film "Pokémon: Der Film - Du bist dran" spielt es eine bedeutende Rolle und wählt Ash als den Buntschwingenhelden aus, worauf dieser sich auf die Reise macht, das legendäre Pokémon näher kennenzulernen.