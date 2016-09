Pokémon GO

Niederländische Behörden bringen Niantic Labs vor Gericht, weil der Pokémon-GO-Entwickler nicht auf Gesuche reagierte, Menschen von geschützten Stränden im Land fern zu halten.

Seit dem Release von Pokémon GO im Sommer haben Tausende Menschen die Strände von Kijkduin überfüllt. Dort tauchen täglich so viele Taschenmonster auf, dass sich ein Besuch lohnt. Eigentlich wäre die zusätzliche Zeit an der frischen Luft begrüßenswert, wenn die Menschenmassen nicht die umliegenden, geschützten Sanddünen beschädigen würden. Die Behörden wollen die Pokémon nun von geschützten Bereichen und Straßen von 23 bis 7 Uhr verbannen. Offenbar wurden mehrfach Versuche unternommen, Niantic seit Mitte August zu kontaktieren, jedoch ohne Erfolg. Man hätte "keine andere Wahl" gehabt.

Der Fall wird am 11. Oktober vor dem Gericht in Den Haag vorgetragen. Kijkduin soll weiterhin ein attraktiver Ort für Pokémon-Jäger bleiben, lediglich der Stress für die Umwelt und die Anwohner soll reduziert werden.