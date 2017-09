Ihr erinnert euch an das katastrophale Pokémon GO Fest in Chicago? Der Ticket-Verkauf für das Safari-Event in Europa lief ganz ähnlich ab. Ganz offensichtlich unterschätzt Niantic nach wie vor den Ansturm auf derartige Veranstaltungen.

Am 16. September findet unter anderem in Oberhausen das Pokémon GO Safari Zone Event statt. 4.000 kostenlose Karten gab es für die Veranstaltung, bei der es unter anderem ein Schillerndes Pikachu und verschiedene Formen von Icognito zu fangen geben wird. Die Verteilung begann gestern Abend um 19 Uhr. Nach nur wenigen Augenblicken waren bereits sämtliche Karten vergriffen. Überlastung sorgte zu Abbrüchen des Vorgangs und hinterließ viele frustrierte Trainer.

"Man schickt Daten ab, es stürzt ab und dann das? Das ist traurig! Ich hatte alles fertig. Wenigstens eine Absage hätte drin sein können, statt Absturz und Fehler", moniert eine Interessentin über den Facebook-Auftritt des Centro Oberhausen. Schon beim zweiten Versuch habe sie eine Fehlermeldung erhalten, dass sämtliche Karten vergriffen seien. Offenbar sorgte auch die zu frühe Freischaltung der Ticketvergabe für Unmut. "Was ist das bitte für eine Organisation? 19 Uhr wird freigeschaltet, aber 18:55 haben die ersten schon ihre Registrierung. Dann ist die Seite gar nicht mehr zu erreichen und plötzlich ist die Registrierung beendet wegen der zu großen Nachfrage", meint ein anderer Nutzer.

Wer nun meint, über anderem Wege auf das Safari Zone Event gehen zu können, der irrt sich. Eine weitere Verteilung findet nicht statt. Eine Übertragung ist ebenfalls nicht möglich. Unter den Beschwerden findet sich auch die Aussage eines Vaters, der mit seinem Sohn Karten ergattern wollte. Nur der Filius hatte Erfolg.

