Niantic macht den Cheatern in Pokémon GO weiterhin das Leben schwer. Nach der Bannwelle im August und dem letzten Update, das neue Maßnahmen gegen Cheater eingeführt hat, hat der Entwickler nun zum nächsten Schlag gegen Traciking-Nutzer ausgeholt.

Niantic geht in Pokémon GO weiterhin massiv gegen Cheater- und Bot-Nutzer vor. Nach der Bannwelle im August und der mit dem letzten Update eingeführten Änderung, dass die Stärke der Pokémon vom Trainer abhängen kommt nun der nächste Angriff auf die Betrüger in der App. Die Seite Pokemon Hub hat herausgefunden, dass Spieler, bei denen der Entwickler festgestellt hat, dass sie per Tracking an einem anderen Ort sind, keine seltenen Pokémon mehr zu sehen bekommen.

So können sich Cheater, die die Tracking-Methode nutzen, nur noch über die Standard-Pokémon wie Taubsi, Raupy und Rattfratz freuen. Auf seltenere oder gar die kürzlich angekündigten, legendären Pokémon müssen die Halunken allerdings verzichten. Das zeigt, dass Niantic den Kampf gegen die Cheater durchaus ernst nimmt.