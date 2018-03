Pokémon GO bekommt bald ein Forschungsfeature, mit dem ihr erstmals das mysteriöse Pokémon Mew fangen könnt.

Niantic hat heute bekannt gegeben, dass das mysteriöse Pokémon Mew vom Typ Psycho schon bald überall auf der Welt erscheinen wird. Für Trainer werden Ende dieser Woche die ersten Forschungsprojekte freigeschaltet, die neue Aktivitäten und Herausforderungen umfassen und bei deren Abschluss spielinterne Belohnungen ausgegeben werden. Einige dieser Belohnungen werden den Trainern einen Anreiz dafür geben, einmalige Geschichten zu verfolgen und zu entdecken, was es mit dem mysteriösen Pokémon Mew auf sich hat.



Das neue Forschungsfeature in Pokémon GO umfasst einmalige Projekte, die als Feldforschung und Spezialforschung bezeichnet werden. Dreh die Scheiben in PokéStops in deiner Nähe, um Feldforschungsprojekte zu erhalten. Dann werden dir Aufgaben zugewiesen und du musst z. B. bestimmte Pokémon finden und fangen oder an Kämpfen teilnehmen. Spezialforschungsprojekte basieren auf einer Hintergrundgeschichte und können von Professor Willow in Auftrag gegeben werden. Diese Geschichte wird dann nach und nach weitererzählt, wenn der Trainer einzelne Ziele erreicht.

Du erhältst für beide Arten von Forschungsprojekten Belohnungen - z. B. verschiedene nützliche Items oder Begegnungen mit bestimmten Pokémon. Du kannst jeden Tag an so vielen Forschungsprojekten teilnehmen. Diese Projekte haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Dabei gilt: Je größer die Herausforderung eines Forschungsprojekts ist, desto größer ist auch die Belohnung.



Trainer können am Tag mehrere Feldforschungsprojekte abschließen. Je größer die Herausforderung ist, desto größer fällt auch die Belohnung aus. Außerdem können die Trainer pro Tag einen Stempel verdienen, wenn sie mindestens ein Feldforschungsprojekt abschließen. Wenn ein Trainer sieben Stempel gesammelt hat, kann es sein, dass ihm ein Forschungsdurchbruch gelingt, der noch größere Belohnungen beinhaltet. Dabei kann es sogar sein, dass er einem Legendären Pokémon begegnet.