Mit dem Pokémon GO Plus könnt ihr bekanntlich Pokémon nebenbei fangen. Jetzt gibt es noch mehr Zubehör für die Sensations-App.

Das Pokémon GO Plus kann bisher entweder am Gürtel getragen werden, wo es leicht verloren geht oder als Armband, das entweder zu klein ist oder sich ständig löst. Jetzt gibt es noch mehr Zubehör für das Zubehör. Die Pokémon GO Plus Ring Option wird wie die anderen Teile als austauschbare Rückabdeckung angeboten und besteht aus einem Ring, der am Finger getragen werden kann. Ob es damit praktischer wird? Wer weiß... Darüber hinaus wurde ein Stickerset angekündigt, mit dem die Vorderseite so angepasst werden kann, dass sie wie ein Super-, Hyper- oder Meisterball aussieht. Ob und zu welchem Preis die Produkte auch nach Europa kommen, ist bislang nicht bekannt.

Das Pokémon GO Plus verbindet sich mit der App und macht sich durch Licht und Vibrationen bemerkbar, wenn sich ein PokéStop oder ein Pokémon in der Nähe befindet. Auch die zurückgelegte Distanz wird bei deaktiviertem Smartphone gemessen. Gerade für Handys mit schwachem Akku eine Option.

