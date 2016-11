Pokémon GO

Bereits seit zwei Tagen ist ein Event in Pokémon GO aktiv, was dafür sorgt, dass ihr mehr Items erhaltet. Insgesamt soll die Veranstaltung eine ganze Woche gehen.

Um dafür zu sorgen, dass Pokémon GO wieder mehr Aufmerksamkeit erhält, werden nicht nur regelmäßig neue Updates mit neuen Inhalten veröffentlicht, sondern es sollen auch Events stattfinden.

Um das neueste Update zu feiern, hat Entwickler Niantic nun ein Event gestartet, das vom 7. bis zum 11. November aktiv sein soll. In der Zeit solltet ihr auf mehr Pokémon stoßen können und viel mehr Items an den PokéStops erhalten. Wer mal wieder einen Grund braucht, um zur Mobile-App zurückzukehren, kann das neue Event dementsprechend nutzen, um wieder neuen Anschluss zu erhalten.