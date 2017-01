Nach dem äußerst erfolgreichen Start von Pokémon GO im Sommer ist der Hype um die App etwas abgeflacht. Zwar konnten immer noch beachtliche Umsätze erzielt werden, an die der Anfangszeit kamen diese zuletzt aber bei weitem nicht heran. Zur Weihnachtszeit hat sich das aber geändert.

Die Weihnachtsferien bzw. -zeit haben offenbar viele Spieler dazu genutzt, sich wieder verstärkt mit Pokémon GO zu beschäftigen. Der Mobile-Hit von Niantic hat jedenfalls laut neuen Erhebungen von Sensor Tower zu einem neuen Höhenflug angesetzt.

In den USA sei der 31. Dezember demnach in Sachen Umsatz der erfolgreichste Tag für die App seit dem 18. Juli gewesen. Allein an Silvester hätten US-Amerikaner rund 4,9 Millionen Dollar für In-App-Käufe ausgegeben.

Zudem war das Spiel in der Woche ab dem 26. Dezember so erfolgreich unterwegs, wie seit dem Launch im Juli nicht mehr. 22,1 Millionen Dollar seien in dieser Woche eingespielt worden. In diesem Zeitraum seien mehr Spieler in das Spiel zurückgekommen, als zu den Thanksgiving- und Halloween-Events.