Ihr könnt die Weihnachtsfeiertage gleich mit der Suche nach neuen Kreaturen in Pokémon GO starten. Daneben warten aber noch ein paar andere Besonderheiten im Rahmen des Weihnachts-Events auf euch.

Pünktlich zu Weihnachten startet Niantic ein neues Event in Pokémon GO. In dieser Zeit trefft ihr in der App mehr Eis- und Wasser-Pokémon, die ursprünglich zum ersten Mal in der Hoenn-Region (Rubin und Saphir) aufgetraucht sind. Darunter unter anderem das beliebte Milotic. Außerdem solltet ihr auch in diesem Jahr die Augen nach einem besonderen Pikachu offen halten. Es trägt wieder eine Weihnachtsmütze und behält diese sogar, wenn es sich zu Raichu entwickelt.

Wenn ihr Pokémon GO vom 22. bis zum 25. Dezember startet, erhaltet ihr täglich eine Brutmaschine für eure Eier, wenn ihr eine PokéStop-Scheibe dreht. Dieser Bonus startet am 22. um 22 Uhr deutscher Zeit. Außerdem solltet ihr einen Blick in den Shop werfen, da ihr euch hier mit besonderen Bundles an Items eindecken könnt. Jedes dieser Pakete enthält ein Sternenstück, das die Menge an Sternenstaub für eine gewisse Zeit erhöht, den ihr beim Fang eines Pokémon erhaltet.