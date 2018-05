Pokémon GO

Seit Einführung der dritten Generation in Pokémon GO ist schon etwas Zeit vergangen. Jetzt gibt es endlich Nachschub, allerdings nicht, wie ihr es vielleicht erwartet habt.

Die Pokémon-GO-Community ist immer noch ziemlich aktiv und wartet seit einiger Zeit auf Nachschub. Seit Einführung der dritten Generation sind bereits einige Monate vergangen. Die Vermutung, dass Niantic als nächstes Pokémon aus der Sinnoh-Region einführt, wäre naheliegend gewesen, doch der Entwickler hat andere Pläne.

Wie gestern Abend angekündigt wurde, wird Pokémon GO demnächst um einige Alola-Formen aus UltraSonne und UltraMond erweitert. In einem Bild sind die Silhouetten der Alola-Versionen von Digda, Mauzi, Vulpix, Kleinstein, Knogga, Kokowei, Sandamer, Sleimok, Raichu, Digdri und Rattfratz zu erkennen. Unter welchen Bedingungen die besonderen Formen gefangen beziehungsweise entwickelt werden können, wird in den kommenden Tagen oder Wochen noch bekannt gegeben.

Gefällt euch diese Neuerung oder hättet ihr euch lieber auf die Suche nach Chelast und Zirpeise gemacht?