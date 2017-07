Pokémon GO

The Pokémon Company, Niantic und Nintendo haben mit Pokémon GO einen absoluten Volltreffer gelandet. Das drückt sich nun abermals in neu veröffentlichten Zahlen aus.

Wie Nintendo Life berichtet, sind neue Erhebungen von Apptopia rund um den Erfolgstitel Pokémon GO eingetrudelt. Der Mobile-Hit wurde weltweit demnach mittlerweile mehr als 752 Millionen Mal heruntergeladen.

Weiterhin entpuppt sich der Titel gewissermaßen als Gelddruckmaschine, denn der mit diesem erzielte Umsatz soll sich nun bereits auf mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen. 950 Millionen Dollar sollen davon alleine im vergangenen Jahr 2016 eingefahren worden sein.

60 Prozent der Spieler von Pokémon GO sollen männlich sein, nur ein Drittel der Spieler sei zudem - so Apptopia weiter - 18 Jahre alt oder jünger. Die große Gruppe der Spieler, nämlich 38 Prozent, befindet sich in der Altersgruppe von 19 bis 34 Jahren.