Pokémon GO

Schnapp' sie dir alle – oder zumindest die neuen Pokémon in den Nestern. Denn bis zum 21. August dürft ihr wieder Jagd auf zwei frische Spezies machen.

Entwickler Niantic aktualisiert die Nester seiner mobile Monsterjagd Pokémon GO. Wie gehabt tauchen dort zwei Wochen lang neue Pokémon auf, die es zu fangen gilt.

In den kommenden 14 Tagen findet ihr an den bekannten Nest-Orten andere Pokémon-Schwärme als bisher vor. In Parks, auf Spielplätzen und anderen Nestplätzen habt ihr bis zum 21. August die Chance, folgende zwei Wesen zu fangen:

Kangama

Icognito

Nicht Teil der Nester sind Baby-Pokémon, regionsexklusive Monster sowie Pokémon, die ansonsten aus den 10-Kilometer-Eiern schlüpfen. Am 21. August wechselt das Angebot wieder, daher wünschen wir viel Spaß und Erfolg bei der Jagd auf Kangama und Icognito.