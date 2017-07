Nach dem katastrophalen Pokémon GO Fest will Niantic wohl Wiedergutmachung leisten und verlängert daher spezielle Boni.

Dass das Pokémon GO Fest am vergangenen Wochenende eine Katastrophe in jeder Hinsicht war, dürfte zu jedem durchgedrungen sein. Niantic leistet Teilnehmern vor Ort nicht nur Entschädigungen, sondern verlängert darüber hinaus die Zeit, in der ihr besondere Boni erhalten könnt. Weitere 72 Stunden lang erhaltet ihr Bonbons, Erfahrungspunkte und verkürzte Kumpel- und Eierdistanzen, Spawns und Sternenstaub. Ursprünglich sollten es die Belohnungen nur bis Montagmorgen geben. Jetzt habt ihr Zeit bis Donnerstag.

Weiter unbekannt ist, wie lange ihr noch die Legendären Pokémon Lugia und Arktos fangen können werdet. Ursprünglich war davon die Rede, dass sie bis in die Nacht zum Dienstag als Raid auftauchen. Bis jetzt sind spawnen sie aber immer noch. Gerüchteweise könnte es sich um eine dauerhafte Erweiterung handeln.