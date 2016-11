Pokémon GO

Nach dem überragenden Start von Pokémon GO ist der Hype um das Spiel etwas abgeflacht. Dennoch erfreut sich dieses großer Beliebtheit und ist nun auch im Mittleren Osten erhältlich.

Niantic hat weitere Regionen mit seinem Mobile-Hit Pokémon GO erschlossen. So wurden nun weitere Länderein im Mittleren Osten versorgt. Konkret handelt es sich um Bahrain, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch dort können Spieler nun also auf Pokémon-Jagd gehen.

Daneben wurde auch ein kleineres neues Update zum Spiel veröffentlicht. Dieses bringt den Titel auf Android auf Version 0.47.1 sowie auf Version 1.17.0 auf iOS-Plattformen. Die Änderungen sehen laut Niantic wie folgt aus:

Fixed an issue where the Egg-hatching cutscene animation would sometimes be briefly visible from the map view.

Minor text fixes