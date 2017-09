Um sich auf den exklusiven Mewtu-Raid in Pokémon GO vorzubereiten, verteilt Niantic aktuell Test-Pässe. Gehört ihr zu den Auserwählten?

Nachdem Arktos, Zapdos, Lavados, Lugia und nun auch Entei über Raids in Pokémon GO fangbar waren, trifft Niantic bereits konkrete Vorbereitungen für den Mewtu-Raid. Ein kleiner Kreis an Testern wird Zugriff zu einem solchen exklusiven Raid erhalten. Am 6. September, also morgen, finden die ersten exklusiven Raids statt. In der Testphase möchte Niantic Feedback sammeln, um optimal auf die Verteilung von Mewtu vorbereitet zu sein. Denn eins dürfte klar sein: Der Andrang dürfte enorm sein, sobald es soweit ist.

Die sogenannten Pokémon GO EX-Raids werden laut einem Niantic-Blog-Eintrag über eine Einladung an einen ausgewählten Kreis von Spielern gestartet. Welche Voraussetzungen der Entwickler allerdings für die Auswahl vorsieht, ist nicht bekannt. In den kommenden Wochen möchte Niantic weitere Arenen für EX-Raid-Kämpfe freischalten. Die neuen Raids werden also erneut nach und nach der Masse zugänglich gemacht.

Der gravierende Unterschied zwischen einem normalen und einem exklusiven Raid ist der, dass Trainer eine Einladung benötigen, um an den Gruppen-Kämpfen teilnehmen zu dürfen. Dazu muss in einem gewissen Zeitraum zuvor ein Raid-Kampf in einer bestimmten Arena bestritten worden sein. Mehr Details sind zu diesem System aktuell noch nicht bekannt, sie werden aber sicherlich in den nächsten Tagen folgen. Dann können wir euch ganz genau verraten, wann und vor allem wie ihr euch Mewtu schnappenk könnt.