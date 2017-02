Neue Pokémon und nun auch noch mehr PokéStops und Arenen an warmen Orten. Pokémon-GO-Fans haben aktuell allen Grund zur Freude. Niantic hat seinen ersten großen Kooperationspartner in Europa gefunden und feiert das ganze auch noch mit besonderen Events.

Allmählich kommt wieder Bewegung in das Thema Pokémon GO. In diesem Winter ist es in Europa ein bisschen einfacher geworden, Pokémon zu finden. Noch diese Woche wird die App um 80 Pokémon aus Johto erweitert. Und schon am 18. Februar wird Niantic in zehn Ländern Europas zusammen mit dem ersten Partner des Kontinents, Unibail-Rodamco, in 58 Einkaufs- und Destinationcentern zusätzlich neue PokéStops und Arenen einrichten.

In jedem Destinationcenter kommen in öffentlichen Bereichen, sozialen Treffpunkten und frei zugänglichen Kunstwerken zehn bis 15 neue PokéStops und Arenen hinzu. So können Trainer in den noch recht kalten Wintermonaten Pokémon GO nur im Warmen spielen.

Zur Feier dieser Partnerschaft hält Unibail-Rodamco am 18. Februar an 20 Standorten in ganz Europa Pokémon-GO-Events ab. Bestandteil dieser Veranstaltungen ist u. a. ein Wettbewerb, bei dem an jedem dieser Orte Pokémon aufgespürt werden müssen. Daneben gibt es ganztägig aktive Lockmodule und vieles mehr. Im Folgenden findet ihr eine Liste mit den teilnehmenden 20 Standorten. Sämtliche Kooperationspartner Europas findet ihr in der verlinkten Quelle:

Vienna, Austria—Donau Zentrum

Prague, Czech Republic—Centrum Černý Most

Copenhagen, Denmark—Fisketorvet

Paris, France—Les 4 Temps I Forum des Halles I Velizy 2 I Aeroville

Lyon, France—La Part-Dieu

Nice, France—Polygone Riviera

Lille, France—Euralille

Berlin, Germany—Gropius Passagen

Munich, Germany—Pasing Arcaden

Oberhausen, Germany—CentrO

Leipzig, Germany—Höfe am Brühl

Warsaw, Poland—Arkadia

Barcelona, Spain—La Maquinista

Madrid, Spain—Parquesur

Valencia, Spain—Bonaire

Stockholm, Sweden—Mall of Scandinavia

Amsterdam, The Netherlands—Stadshart Amstelveen