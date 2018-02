Wer in den letzten Wochen in Pokémon GO Groudon, Kyogre oder Rayquaza verpasst hat, bekommt eine zweite Chance! Niantic bringt die Hoenn-Legenden für kurze Zeit noch einmal zurück.

Niantic und The Pokémon Company International haben heute die Legendäre Woche in Pokémon GO gestartet, die bis zum 5. März andauert und Groudon, Kyogre und Rayquaza erneut in weltweiten Raid-Kämpfen erscheinen lässt. Zudem belohnt eine weltweite Herausforderung alle Trainer, wenn sie es in dieser Zeit schaffen, Rayquaza öfter zu besiegen als Groudon und Kyogre.

Außerdem können sich Trainer bereits auf den morgigen Pokémon GO Community Day freuen. Am 24. Februar findet die zweite Ausgabe der neuen weltweiten Eventreihe statt, bei dem diesmal das sonst seltene Drachen-Pokémon Dratini drei Stunden lang häufiger auftauchen wird. Fangen Trainer am Pokémon GO Community Day ein Dratini und entwickeln es über Dragonir zu Dragoran weiter, beherrscht dieses Dragoran die mächtige Attacke Draco Meteor.