Pokémon GO

Nachdem angekündigt wurde, dass bestimmte Taschenmonster in Pokémon GO nur zu bestimmten Events auftauchen, wurde Lapras in Japan entdeckt.

Zwar mag es einige Spieler geben, die bereits alle bisher verfügbaren Taschenmonster in Pokémon GO gefangen haben, jedoch gibt es noch einige Monster, die nur zu bestimmten Zeiten oder Events verfügbar sein sollen.

Eines dieser Taschenmonster ist Lapras. Das Wasser-Pokémon ist nun jedoch bis zum 23. November fangbar. Die ganze Sache hat aber einen Haken: Denn Lapras taucht nur an der Küste von Iwate, Miyagi und Fukushima auf. Solltet ihr also keinen Privatjet besitzen oder eine Reise nach Japan geplant haben, müsst ihr wohl warten, bis es bei uns auftauchen sollte.