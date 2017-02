Pokémon GO

In einem Interview hat sich Entwickler Niantic zu der Zukunft von Pokémon GO geäußert und zwei große Features in Aussicht gestellt.

Mit Pokémon GO erschien im letzten Sommer ein Titel, der einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Doch schnell kam Kritik auf, dass das Spiel zu wenig Umfang böte und den Geist des Franchises nicht komplett einfinge. Nun hat sich der Entwickler Niantic zu der Zukunft des Titels geäußert.

So gab John Hanke, seines Zeichens CEO des Unternehmens, bekannt, dass man zur Zeit an der Tausch- und PvP-Funktion des Titels arbeite. Der Grund dafür, dass man diese Inhalte nicht bereits früher angegangen ist, sei, dass man zuerst das Spiel von den grundlegenden Fehlern befreien wollte. Doch nun sei das Spiel weit genug, dass die Entwickler diese Features umsetzen werden.

Wann genau ein Update mit Trainer-Kämpfen und der Tauschmöglichkeit erscheint, ist jedoch weiterhin nicht bekannt.