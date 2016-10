Niantic hat damit begonnen ein neues, kleines Update für Pokémon GO auszurollen. Darin stehen vor allem die Behebung kleinerer Bugs im Vordergrund.

Nachdem die letzten Updates für Pokémon GO immer wieder neue Features mit sich gebracht haben, wird nun ein neuer Softwareflicken ausgerollt, der nur ein paar Fehler beheben soll. So wird das Spiel auf iOS auf die Version 1.13.4 angehoben, während Android-Nutzer die Versionsnummer 0.43.4 erhalten.

Trainers, Pokémon GO is being updated to version 0.43.4 for Android and 1.13.4 for iOS with minor bug fixes.